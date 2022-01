Calciomercato Juve, un top in uscita: parola di Allegri

Il campionato di calcio italiano è pronto a ripartire e con esso anche la Juventus, che nella giornata di giovedì 6 gennaio ospiterà tra le propria mura amiche il Napoli di Luciano Spalletti per un big match di alta classifica.

LEGGI ANCHE

PUNTO DELLA SITUAZIONE Nella conferenza stampa prepartita il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha fatto un po’ il punto della situazione per la propria squadra, parlando tra le altre cose del mercato e dei giocatori nell’occhio del ciclone dell’ultimo periodo; ovviamente tra questi rientra Aaron Ramsey, il gallese negli ultimi giorni, grazie ad un permesso concessogli dalla società, è rimasto in Inghilterra ad allenarsi ma nella pratica l’intento dei bianconeri era quello di permettergli di trovare una soluzione che potesse permettergli di cambiare squadra nel più breve tempo possibile, in tal senso sembrava vivo l’interesse del Newcastle United che però ad ora sembra aver preso tempo. Il classe ’90 è infatti ormai un giocatore ai margini della rosa del club torinese, che dalla sua cessione è disposta a non incassare neanche un euro ma punta a risparmiare quell’ingaggio pesante che va ad influire sul bilancio del club di via Druento, vale a dire circa 7 milioni di Euro stagionali: un emolumento troppo importante, specialmente se da corrispondere ad un calciatore che nel corso di più di due stagioni non ha mai scaldato il cuore dei tifosi e degli addetti ai lavori del club della città della Mole.

FUORI DAL PROGETTO Come dichiarato pubblicamente anche dal tecnico livornese infatti, l’ex ‘gunners’ è in uscita dalla Juventus e nei prossimi giorni si attenderanno delle novità in merito.