Calciomercato Juventus, candidatura a sorpresa: ex Inter in arrivo

Tutto il mercato gira attorno a Morata. Il centravanti bianconero è al centro di rumors di mercato che lo legano al ritorno in Spagna e più precisamente al Barcellona visto che Xavi ha bisogno di nuovi rinforzi dal mercato dopo l’arrivo di Ferran Torres, primo colpo arrivato dal Manchester City.

La Juventus, che è a caccia di un nuovo attaccante dopo Kean e Morata avrebbe deciso di non cedere l’attaccante(che è di proprietà dell’Atletico Madrid) anche se potrebbe cambiare idea con uno scambio di calciatori che farebbe molto comodo ad Allegri. Si tratta di Coutinho, che non trova spazio nella formazione blaugrana e che quest’anno ha collezionato appena due reti. L’alto ingaggio del giocatore frena la trattativa e questo potrebbe spingere il calciatore a tornare in Premier League visto che ha pa5recchi estimatori.