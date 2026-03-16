Calciomercato Juventus, addio a David: cessione a fine stagione

Il calciomercato Juventus non ha intenzione di fare sconti nella prossima sessione e, molto probabilmente, la Vecchia Signora si rifarà il look lasciando andare giocatori che non rientreranno nel progetto. Uno dei primi nomi, molto più vicini all’addio, è quello di Jhonatan David. L’attaccante, arrivato la scorsa estate, non ha brillato mai in campionato, a Torino pensano alla cessione.

Calciomercato Juventus, cessione David a fine stagione

Una stagione poco brillante quella dell’attaccante canadese: trentanove presenze, sette gol e cinque assist. Troppo poco, numeri che si presentano più nel negativo, gli stessi motivi che spingono la Juve alla cessione. Anche perché il giocatore costa, e se non rende, meglio trovare un’alternativa migliore per tutti.

La Juventus pensa alla cessione anche perché, visto che il canadese era arrivato a parametro zero, garantirebbe una bella plusvalenza in caso di cessione. In caso di addio, le squadre sembrano non mancare, almeno a gennaio l’interesse per lui era forte. Lo scorso gennaio, in pole, c’era il Nottingham Forest, il quale ha poi virato su Lorenzo Lucca. Stesso discorso per Tottenham e West Ham. In Francia girano voci che David sia vicino al Lione, un rientro per ricongiungersi con Paulo Fonseca. Ma il ritorno in Francia è stato dato anche per un possibile rientro a Marsiglia. Tutto dipende da come finirà la stagione dei francesi.