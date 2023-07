Calciomercato Juventus, Allegri prende informazioni sul difensore

La Juventus vuole un difensore esterno con spiccate doti offensive vista la recente partenza di Cuadrado e l’infortunio di De Sciglio che ha complicato i piani di Massimiliano Allegri in vista almeno della prima parte di stagione.

Calciomercato Juventus, Carlos Augusto nei piani di Allegri

Come riporta tuttomercatoweb, su Carlos Augusto ha preso informazioni in questi giorni la Juventus. Il giocatore piace a Massimiliano Allegri ed è un pallino di Cristiano Giuntoli. La Juve e il Monza ne stanno parlando, i bianconeri devono però prima sistemare delle uscite. In primis Luca Pellegrini (Lazio in pressing) e non è da escludere che il Monza possa pensare a Samuel Iling jr come contropartita nella trattativa.