Calciomercato Juventus, Allegri vuole Calhanoglu: proposto uno scambio

Dopo un inizio complicato la Juventus sta iniziando ad ingranare con Max Allegri che sembrerebbe aver ritrovato gli equilibri che erano mancati all’inizio della stagione, soprattutto in mediana ed ora vorrebbe dare maggior qualità al suo centrocampo. È per questo che la Juventus sarebbe interessata al fantasista Hakan Calhanoglu.

Lo scambio

Dopo un buon esordio, il turco sta vivendo un periodo di difficoltà e la sua permanenza in nerazzurro non è scontata.

Tuttavia, le sue qualità tecniche potrebbero far comodo ad Allegri ed i bianconeri potrebbero proporre uno scambio con Adrien Rabiot in scadenza nel 2023, come rivelato da calciomercatonews.com. Nonostante il valore dei due calciatori sia simile e si attesti intorno ai 30 milioni di euro, risulta complicato che l’Inter decida di accollarsi l’ingente stipendio da 7 milioni di euro del centrocampista francese al fronte dei 5 milioni percepiti dal fantasista turco.

Fonte JuveLive.it