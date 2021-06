Calciomercato Juventus

La Vecchia Signora ha intenzione di cambiare tutto anche nella fase di attacco. Secondo le ultime novità da Torino, la società bianconera ha intenzione di puntare su un giovane attaccante del Barcellona: Dembele. Il giovane 24enne non riesce a trovare spazio in catalogna, vuole salutare Koeman e affidarsi ad un tecnico che gli dia fiducia. Ecco Allegri.

Calciomercato Juventus, Dembele vicino ai bianconeri

A quanto pare in Spagna continua la telenovelas sul futuro di Ousmane Dembele. Juventus e PSG metterebbero sul piatto 90 milioni per il francese. Ousmane Dembele rimane un obiettivo caldo per la Juventus. Almeno stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. E’ ancora in alto mare il possibile rinnovo con il Barcellona dell’attaccante francese, in scadenza contrattuale il prossimo anno con il sodalizio blaugrana.

Infelice nella formazione allenata da Koeman che gli concede poco spazio. Mentre il Barcellona non ha intenzione di perderlo, l’attaccante sembra non essere intenzionato a ripetere una stagione altalenante. Il francese oltre alla Juventus è tentato anche dal Paris Saint-Germain che sta già facendo faville sul mercato, potrebbe aggiudicarsi anche il giocatore del Barça.

Dembele piace da molto tempo ai bianconeri, già nei mesi passati ci sono state diverse voci che davano il giocatore vicino ai piemontesi. C’è anche il vantaggio che il giocotore potrebbe salutare il Barça tra un anno da svincolato in caso di mancato rinnovo. Il club spagnolo, senza la firma sul nuovo accordo, sarebbe costretto a cedere Dembele questa estate ad un prezzo più basso pur di non perderlo a parametro zero.