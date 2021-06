Inter, parla l’agente di Lukaku

Con l’Europeo alle porte, il mercato è solo rimandato, adesso ci sono altre priorità, intanto che tutto si apra, il primo luglio, molti sono impegnati nell’importante competizione degli Euro2020. Il giocatore dell’Inter, Romelu Lukaku, impegnato con il suo Belgio, molto probabilmente resterà all’Inter, a dare certezze è il suo agente. Ecco le parole del suo agente.

Inter, l’agente: “E’ felice in nerazzurro”

Federico Pastorello, agente di Lukaku, ha affermato: “Lukaku? È felice all’Inter e ha un contratto quindi non c’è nessun problema. La situazione è tranquilla. È sicuramente contento di essere qui a Milano”. L’attaccante belga resterà a Milano e tenterà di ripetere una stagione gloriosa come quella appena conclusa: 30 gol (24 in campionato, 2 in Coppa Italia e 4 in Champions League) in 44 partite.

Intanto Pastorello è agente di un altro giocatore nerazzurro che però è più vicino all’addio che alla permanenza, ovvero Joao Mario: “Sono stato sede dell’Inter per Joao Mario e stiamo cercando di chiudere con lo Sporting, vediamo se ci riusciamo. Ci sono un altro paio di club su di lui, vedremo nei prossimi giorni. Abbiamo voglia di accontentare il ragazzo che starebbe volentieri lì. C’è ottimismo.”.