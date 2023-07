Calciomercato Juventus, Arthur ha detto sì alla Fiorentina | Firma a breve

Orazio Accomando, tramite Twitter, ha svelato i dettagli della trattativa tra la Juventus e la Fiorentina per Arthur, centrocampista brasiliano rientrato in bianconero dopo l’esperienza al Liverpool.

Calciomercato Juventus, altra cessione in arrivo

“#Juventus e #Fiorentina hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento di #Arthur in Viola. Come anticipato, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto (2+18). La Juventus coprirà quasi la metà dell’ingaggio del brasiliano”, questo il post fatto sui social dal giornalista di DAZN.