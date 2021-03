Calciomercato Juventus, assalto ad un giocatore del Bayern Monaco

Calciomercato Juventus

La Juventus non ha intenzione di ripetere la stagione disastrosa di quest’anno, per tale motivo sta cercando nuovi rinforzi da portare a Torino. Per iniziare a dare forma al nuovo progetto, i bianconeri hanno puntato un giocatore del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Tolisso nel mirino

La Vecchia Signora non perde tempo, ha deciso che il prossimo mercato sarà infuocato e arriveranno giocatori di livello per raggiungere gli obiettivi stagionali. L’ultimo nome comparso sul taccuino della società bianconera è quello di Corentin Tolisso, francese in forza al Bayern Monaco. La società piemontese sta vivendo una stagione difficile, situazioni mai vissute in questi ultimi anni. Al banco degli imputati è finito Andrea Pirlo, i dubbi verso un possibile addio si fanno sempre più concreti e anche la rosa subirà dei cambiamenti. Con l’uscita di molti giocatori, come Andre Rabiot e il gallese Aaron Ramsey, arrivano i nomi di possibili alternative in vista e il nome di Tolisso diventa sempre più insistente. Il francese è arrivato in Germania nell’estate del 2017, pagato ben 41,5 milioni di euro all’Olympique Lyon. Il giocatore è legato ai tedeschi fino al 2022, ma la Juventus proverà a portarlo a Torino la prossima estate, cercando, ovviamente, la giusta intesa economica.