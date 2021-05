Juventus, svolta per Zapata: Douglas Costa la chiave

Secondo calciomercatonews.com, la Juventus non avrebbe perso le speranze per portare a Torino l’attaccante colombiano dell’Atalanta Duvan Zapata e starebbe studiando un’offerta che possa convincere il presidente degli orobici Percassi.

Stando, quindi, a quanto riportato dalla stessa testata, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici starebbe valutando l’ipotesi di inserire delle contropartite tecniche che potrebbero interessare al tecnico bergamasco Gianpiero Gasperini. Il ds bianconero, avrebbe, dunque individuato in Douglas Costa, esterno d’attacco in prestito al Bayern Monaco, un giocatore da poter offrire agli orobici per abbassare il costo del cartellino dell’ex attaccante del Napoli.

L’Atalanta, dal canto suo, non avrebbe dato ancora il suo benestare all’operazione e per Zapata al momento non chiede meno di 40 milioni di euro. Si preannuncia, quindi, una trattativa difficile, ma non impossibile per l’attaccante che, ad aprile ha compiuto 30 anni. Una cosa potrebbe, però bloccare la trattativa sul nascere: le condizioni fisiche di Douglas Costa, che, ha avuto parecchi infortuni negli ultimi anni.