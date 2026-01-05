Calciomercato Juventus, avviati contatti per Theo Hernandez: il francese sogna il ritorno in A

Il clamoroso scenario di mercato che potrebbe rivelarsi a breve, entusiasma tutto l’ambiente bianconero. La bomba, lanciata da Carlo Pellegatti, dice: “Theo Hernandez vuole tornare in Italia e la Juventus è la destinazione prescelta.” Non sono solo rumors, a quanto pare ci sono stati già contatti tra l’entourage dell’ex Milan e il club bianconero per un’operazione da chiudere la prossima estate. Il terzino è pronto a lasciare l’Al Hilal e, pur di ritornare in Serie A, sarebbe disposto anche a ridursi il maxi-ingaggio da 20 milioni di euro a stagione, attualmente fuori portata per le casse della Vecchia Signora, ma anche di gran parte delle società europee.