Juventus, Rumenigge: “Dybala al Bayern Monaco? Ecco la verità. Su Alaba…”

L’amministratore delegato del Bayern Monaco ha parlato ai microfoni di TuttoSport

L’ad del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoSport. Il dirigente dei bavaresi ha parlato della Juventus in generale ma anche del mercato. Rumors di mercato hanno spesso accostato Paulo Dybala al Bayern Monaco, sull’argomento ha risposto cosi: “Le ho sentite anche io, queste voci. Ma posso garantirvi che non c’è nulla di vero. Non abbiamo mai nemmeno avuto un contatto serio con il suo agente”. Un altro giocatore che spesso viene avvicinato ai bianconeri è l’austriaco David Alaba che a fine stagione potrebbe lasciare la Germania a costo zero. Su Alaba e la Juventus, Rumenigge ha dichiarato: “I bianconeri stanno parlando con lui, è una cosa normale. È un top player, e le offerte, anche da parte di altri club europei, non mancano, ma sarà lui a decidere sul suo futuro“. Nell’ultima sessione di mercato Douglas Costa è passato al Bayern Monaco con la formula del prestito. Sull’eventuale riscatto Rumenigge ha dichiarato: “Non abbiamo ancora deciso, è troppo presto. Sicuramente finora siamo molto contenti di lui. Lo abbiamo ritrovato bene. Douglas, grazie alla sua abilità nel dribbling, è il giocatore che ci serviva”.

