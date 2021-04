Juventus, spesa in casa del Lione: assalto a tre giocatori

In estate in casa Juventus si assisterà ad un importante rivoluzione della rosa. Molti sono in uscita ma Paratici sta già individuando i sostituti

Nel mercato estivo la rosa della Juventus potrebbe subire un importate ridimensionamento. L’attuale stagione sta un po’ deludendo le aspettative e la scelta di lanciare Andrea Pirlo, al momento, non si sta rivelando quella giusta. Come riferito anche da Calciomercato.it, molti i giocatori finiti nella lista dei partenti e tra questi possiamo sicuramente menzionare sicuramente i vari Ramsey, Rabiot e Bernardeschi e Douglas Costa. Anche la situazione Cristiano Ronaldo non è del tutto chiara considerando che il portoghese ha ancora un altro anno di contratto e i bianconeri potrebbero pensare di monetizzare al massimo in estate per evitare di perderlo a parametro zero nel 2022. Nel futuro di Paulo Dybala regna l’incertezza considerando che l’argentino non ha ancora rinnovato e che quindi anche in questo caso la Juventus potrebbe pensare di cederlo in estate per generare un’importante entrata economica.

Calciomercato Juventus, nel mirino Aouar, Cherki e Depay

Fabio Paratici, dirigente bianconero, potrà contare su un tesoretto molto importante che sarà rinvestito sul mercato. Come riferito da calciomercato.it, la Juventus è pronta a preparare l’assalto a tre giocatori del Lione. Il primo nome è ormai noto a tutti ed è quello del centrocampista Houssem Aouar; il classe 1998 viene valutato dai francesi ben 50 milioni di euro e c’è da considerare anche il corteggiamento del Real Madrid. Però, rispetto ai Blancos, la Juventus è in leggero vantaggio perché potrebbe giocarsi la carta De Sciglio. Il terzino sta facendo bene in Ligue1 e quindi potrebbe essere inserito nella trattativa per far abbassare le pretese economiche di Aulas.

Il secondo nome è quello del giovanissimo Rayan Cherki. Si tratta di un classe 2003 molto promettente; un trequartista che si sta mettendo in luce e che si sta esaltando. Il Lione lo valuta già 20/25 milioni ma la cifra è desinata ad aumentare considerando anche che è un giocatore che può solamente crescere. L’ultimo profilo è quello di Memphis Depay. L’olandese è in scadenza di contratto e quindi verrebbe preso a parametro zero.