Juventus, l’erede di Chiellini arriva dalla Liga

La dirigenza bianconera è a lavoro per rinforzare il pacchetto difensivo di Andrea Pirlo. Giorgio Chiellini a fine stagione potrebbe lasciare il calcio e al suo posto si valuta un calciatore del Siviglia

Le certezze della difesa bianconera del futuro, al momento, sono: Matthijs de Ligt, Merih Demiral e dell’adattato Danilo. Fabio Paratici deve fare i conti con il possibile addio al calcio di Giorgio Chiellini e l’incognita Leonardo Bonucci. Per questi motivi, il DS bianconero non vuole farsi trovare impreparato e il nome che piace è quello di Diego Carlos del Siviglia.

Il difensore centrale è un classe 1993, possente giocatore arrivato in Spagna nel 2019 dal Nantes. Il brasiliano in pochissimo tempo è cresciuto moltissimo tanto da far lievitare il prezzo del suo cartellino a €75M. Cifra che al momento appare irraggiungibile per i bianconeri ma secondo quanto riportato dal portale spagnolo TodoFichajes.com nelle ultime settimane ci sarebbero stati dei contatti tra Paratici e l’agente. La Juve vuole far sul serio per Diego Carlos anche se l’obiettivo principale resta quello di abbassare le pretese del Siviglia inserendo magari eventuali contropartite tecniche.