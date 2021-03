Juventus, lo United non molla la presa per Chiesa

Il Manchester vuole l'attaccante bianconero per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione

L’attaccante della Juventus non scompare dai radar del Manchester. Gli inglesi pensano all’ex Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo

La Juventus sta attraversando una stagione altalenante. Non tutti gli innesti hanno permesso di far accrescere il valore complessivo della squadra allenata da Andrea Pirlo. Tra le rivelazioni spicca il nome di Weston McKennie, centrocampista americano arrivato l’estate scorsa dallo Schalke 04. Il classe 1998 finora ha fatto meglio di diversi compagni di reparto come Ramsey, Rabiot e Bentancur. McKennie risulta essere il terzo miglior marcatore della squadra e il centrocampista andato più volte al gol. Un altro giocatore che sta sicuramente facendo bene è anche Federico Chiesa. Arrivato nel mercato estivo dalla Fiorentina, l’esterno sta offrendo buone prestazioni e in 33 presenze complessive ha messo a referto ben 11 reti. Il classe 1997 sembra non aver accusato il salto di qualità anche se deve ancora migliorare in alcune situazioni. L’auspicio è che possa continuare ad offrire prestazioni di spessore e quindi proseguire il suo processo di crescita.

Juventus, il Manchester United ci riprova per Chiesa

Secondo quanto riferito da todofichajes, un club fortemente interessato all’attaccante italiano è il Manchester United. Non si tratta di un rumors di mercato nuovo considerando che gli inglesi hanno partecipato all’asta vinta poi dalla Juventus per assicurarsi le prestazioni di Chiesa in questa stagione. Il Manchester, però, non sembra essersi arreso e in estate potrebbe tentare nuovamente l’assalto. Jadon Sancho è la priorità ma l’inglese difficilmente vestirà la maglia dei Red Devils. Per questo motivo, il manager norvegese Ole Gunnar Solskjaer punterà tutto sull’attaccante bianconero. Il valore di mercato di Chiesa è di circa 50 milioni di euro ma per il portale spagnolo se lo United mettesse sul piatto una cifra che va dai 75 agli 80 milioni di euro la dirigenza bianconera potrebbe accettare le lusinghe. Al momento Chiesa rappresenta il presente e il futuro del club di Andrea Agnelli ma se arrivasse un’offerta irrinunciabile potrebbero aprirsi altri scenari.