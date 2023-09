Calciomercato Juventus, Chiesa tra rinnovo e chiamata delle big | I dettagli

Federico Chiesa è tornato a splendere e adesso, in casa Juventus, si dovrà cercare una soluzione per massimizzare il capitale economico e tecnico che rappresenta il classe 1997. L’avvio di campionato del talento ligure è stato sfolgorante: 6 partite su 6 con all’attivo 4 gol e un assist. Un avvio inaspettato, forse anche per la stessa Juventus che ora dovrà correre ai ripari, contrattuali si intende, per evitare di perderlo.

Calciomercato Juventus, Chiesa pronto a restare

Il contratto di Chiesa scade il 30 Giugno 2025 e alla Continassa iniziano già a fare i conti per non perderlo a zero, ma anzi per blindarlo e renderlo un pilastro del nuovo corso allegriano. La situazione, ad oggi, appare tranquilla e traspare un certo ottimismo da ambo le parti: la volontà del giocatore sembra quella di voler restare e continuare la sua storia in bianconero mentre la Juventus ritiene l’esterno, con le prestazioni attuali, incedibile. Probabilmente l’accordo si troverà in autunno, forse durante la pausa nazionali, ma sicuramente a dirigere la buona riuscita dell’operazione sarà un terzo soggetto: il campo. E’ sempre lui ad avere l’ultima parola.