Calciomercato Juventus, Comolli e Ottolini verso la rivoluzione: tutti i nomi già in lista

Il calciomercato Juventus sarà infuocato la prossima estate. A Torino c’è necessità di una rivoluzione in rosa, cosa che Comolli e Ottolini stanno già programmando. I due dirigenti bianconeri stanno stirando la lista dei giocatori che sono in uscita, ma soprattutto di quelli da portare alla Continassa.

Calciomercato Juventus, da Bernardo Silva a Senesi

La Juventus deve ripartire da zero dalla prossima estate. La rosa bianconera va rivoluzionata. È importante invertire il trend negativo della squadra che oramai va avanti da anni. Intanto la dirigenza inizia dal mercato muovendosi in anticipo a caccia di parametri zero per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per questo motivo, l’ad Comolli e il ds Ottolini sono già al lavoro in cerca di occasioni dal mercato degli svincolati.

In cima alla lista, non da oggi, ma da tempo, c’è il nome di Bernardo Silva, attualmente in forza al Manchester City. Il centrocampista portoghese è in scadenza a giugno e vuole provare una nuova avventura. Su di lui anche Benfica, Psg e Barcellona. Situazione non semplice da gestire, ma la Juve farà la sua buona parte. Poi c’è Frank Kessié, con un corteggiamento iniziato già a gennaio. Come Silva, anche lui è in scadenza a giugno. Sulla lista resta presente ancora Xaver Schlager del Lipsia. Mentre a gennaio non è stata raggiunta un’intesa per 2,5 milioni di euro, a giugno potrebbe cambiare qualcosa.

Non solo vecchie fiamme, per giugno ci sono anche novità. Marcos Senesi, difensore argentino del Bounremouth e in scadenza a giugno, è uno dei nuovi seguiti dai bianconeri. A che se sarà necessario affrontare una concorrenza non semplice, come Barcellona e Borussia Dortmund. Nuove idee anche per le fasce esterne. Spuntano Mingueza e Zeki Celik, terzino di proprietà della Roma in scadenza e senza aver ancora rinnovato.