Calciomercato Juventus, cosa ne sarà di Moise Kean?

L’avvio della stagione 2023-24 non potrebbe essere peggiore per Moise Kean. Zero minuti in poco più di 180 minuti in campionato con la Juventus e le offerte sul mercato faticano ad arrivare. L’idea di trasferirsi al Fulham è svanita, poiché la richiesta della Juventus di 35-40 milioni di euro è stata giudicata eccessiva. Anche la flebile possibilità di un trasferimento alla Roma si è dissolta. Attualmente, non ci sono offerte per l’ex Everton, se non una da parte del Siviglia per un prestito secco, con una parte dell’ingaggio da 2,5 milioni pagata dalla Juventus, opzione che i bianconeri non stanno prendendo in considerazione.

Calciomercato Juventus, troppo pochi giorni a disposizione per piazzare Kean

La situazione è molto fredda e tesi sono i rapporti tra l’agente di Kean, Alessandro Lucci, e la Juventus, soprattutto a causa della disputa in corso tra la squadra bianconera e Leonardo Bonucci, che è il cliente più prestigioso di Lucci tra quelli rappresentati presso la Continassa. In conclusione, Giuntoli tenterà di trovare una sistemazione per Kean. Questo potrebbe aprire la strada per la Juventus verso Alvaro Morata o potrebbe essere un tentativo disperato di ottenere Domenico Berardi. Il tempo sta scadendo, la Juventus è sotto pressione e ha fretta, mentre Kean sembra essere più paziente, sicuro che, se rimarrà, avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore, come ha fatto nella stagione precedente con 40 presenze e 8 gol.