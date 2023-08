Calciomercato Juventus, Kostic verso la cessione: Giuntoli pone una condizione

Venerdì si concluderà il mercato in entrata per i club di Serie A. In casa Juve ci sono ancora dei nodi da risolvere legati alle cessioni. Premesso che probabilmente a Torino non arriverà nessuno di nuovo, Allegri ha già fatto intendere che ci sono troppi giocatori in rosa per disputare una sola competizione. Chi non ha ancora visto il campo nelle prime due giornate è Filip Kostic.

Il serbo può lasciare i bianconeri

Zero minuti in due partite per Kostic. Il serbo è stato scavalcato nelle gerarchie sia da Cambiaso che da Iling-Junior. Giuntoli ha deciso che l’esterno può partire ma solo a titolo definitivo.