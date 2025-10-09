Calciomercato Juventus, dopo il Chelsea anche l’Arsenal su Yildiz

Derby di mercato per Yildiz. Come riporta Qs, oltre al recente interesse da parte del Chelsea, anche l’Arsenal avrebbe messo nel mirino il calciatore.

Juventus, l’offerta dei Gunners

Secondo le ultime indiscrezioni il club inglese avrebbe avanzato un’offerta più concreta alla Juventus, rispetto ai Blues. La dirigenza dell’Arsenal sarebbe disposta a pagare il talento bianconero ben 55 milioni, inserendo nella trattativa anche Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano sembra non essere più un profilo centrale nelle gerarchie del club londinese, motivo per cui sembrerebbe voler lasciare Londra anche per ottenere più spazio per guadagnarsi la convocazione in vista del prossimo mondiale. Tuttavia per la Juventus, Yildiz è un giocatore incedibile, ma non è da escludere un suo cessione di fronte a offerte irrinunciabili da parte delle big europee.