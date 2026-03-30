Il calciomercato Juventus e Kolo Muani sembra una vera e propria telenovelas. Una lunga serie di tira e molla, ma alla fine, sembra che a spuntarla siano proprio i bianconeri.

Calciomercato Juventus, pronti 30 milioni per l’attaccante francese

Randal Kolo Muani e la Juventus, forse ci siamo. Un passo in avanti rispetto alla scorsa estate, quando gli ostacoli tra il club di Torino, che non garantiva il riscatto certo del giocatore nella proposta di un nuovo prestito, e il Paris Saint-Germain erano sfociate in una situazione impossibile da risanare. Alla fine a vincerla è stato il Tottenham che ha presto l’attaccante in prestito con diritto di riscatto. Ma il Tottenham non è riuscito a conquistare il francese, pronto a dire addio a fine stagione.