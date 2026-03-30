Il calciomercato Juventus e Kolo Muani sembra una vera e propria telenovelas. Una lunga serie di tira e molla, ma alla fine, sembra che a spuntarla siano proprio i bianconeri.
Calciomercato Juventus, pronti 30 milioni per l’attaccante francese
Randal Kolo Muani e la Juventus, forse ci siamo. Un passo in avanti rispetto alla scorsa estate, quando gli ostacoli tra il club di Torino, che non garantiva il riscatto certo del giocatore nella proposta di un nuovo prestito, e il Paris Saint-Germain erano sfociate in una situazione impossibile da risanare. Alla fine a vincerla è stato il Tottenham che ha presto l’attaccante in prestito con diritto di riscatto. Ma il Tottenham non è riuscito a conquistare il francese, pronto a dire addio a fine stagione.
Con la Juve, che c’era stato un riavvicinamento lo scorso gennaio, si potrebbe concludere tra qualche mese, quando il 27enne francese rientrerà alla squadra che detiene il suo cartellino, il Psg, e la Juventus farà di tutto per riprenderlo, questa volta a titolo definitivo: 30 milioni di euro la richiesta parigina, controparte con la quale sono state superate tutte le incomprensioni. A differenza delle altre volte, questa volta, dalla sua, la Juventus ha anche Kolo Muani. L’attaccante è pronto ad avviare un nuovo capitolo di vita partendo proprio dalla Juventus.