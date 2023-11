K’varatskhelia è un giovane che sta facendo davvero bene con il Napoli e ovviamente, come ogni grande talento che si rispetti, è sotto i riflettori di grandi club, tra questi vi è anche la Juventus. K’varatskhelia arriva dalla Dinamo Batumi e può essere un’ipotesi plausibile per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Tuttavia il georgiano non sarebbe l’unico talento su cui la Juventus ha puntato gli occhi.

Giuntoli in Inghilterra | C’è l’ipotesi Phillips

Cristiano Giuntoli, grande conoscitore del calcio inglese, e il suo vice Giovanni Manna, sono in missione mercato in Inghilterra. I due sono stati visti in tribuna in occasione del match Tottenham-Chelsea, e avrebbero osservato, inoltre, le mosse di Calvin Phillips del Manchester City, vice-campione d’Europa con l’Inghilterra nel 2021. La Juve si sta informando, in quanto Phillips non trova spazio con Pep Guardiola. Phillips è un centrocampista difensivo dal fisico possente; Allegri comunque vuole qualcuno che già conosca il calcio italiano, come ad esempio Rodrigo De Paul, per il quale la società bianconera avrebbe già dato inizio alle trattative.