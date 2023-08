Calciomercato Juventus, i conti non tornano | Nuove cessioni in arrivo

Il tempo dei bilanci mette a dura prova i club durante le battute finale di questo calciomercato. La Juventus sembrerebbe essere alle prese con un mercato dove protagonisti sono i conti.

Calciomercato Juventus, Canovi parla del bilancio bianconero

Ospite di Calcio Totale, Alessandro Canovi ha parlato così della Juventus: Mercato della Juventus totalmente condizionato dalle necessità di bilancio? Eravamo partiti con le eventuali cessioni di Chiesa e Vlahovic che ora si sono bloccate, per motivi di bilancio, non per questioni tecniche. Vlahovic è degnamente titolare in una squadra come la Juve e anche Rovella ma il bilancio sta condizionando moltissimo il lavoro di Giuntoli e Manna. Cosa manca? Equilibrio sul bilancio, i giocatori dipendono dalla linea finanziaria del club e se devi mettere i conti in ordine c’è poco da fare”.