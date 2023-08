Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Berardi | I dettagli

In attesa di capire come finirà la questione legata a Lukaku(la distanza col Chelsea è di 10 milioni di euro), la Juventus potrebbe fare qualche colpo di mercato dopo le tante cessioni di questo ultimo periodo, su tutte quelle di Rovella e Pellegrini con la Lazio e quella di Zakaria col Monaco.

Calciomercato Juventus, Kostic per Berardi: Giuntoli ci prova

Non è finita qui però perchè i bianconeri starebbero pensando di nuovo a Domenico Berardi, esterno del Sassuolo e in passato conteso sia dai bianconeri che dalla Lazio. Il calciatore neroverde e della Nazionale, non è stato convocato per la sfida di Coppa vinta contro il Cosenza che potrebbe essere un campanello d’allarme, anche se il Sassuolo continua a sparare 30 milioni di euro. Prima di arrivare al calciatore però, Giuntoli deve cedere anche Kostic, valutato 12 milioni di euro.