Calciomercato Juventus, i club turchi chiamano Locatelli | La risposta di Giuntoli

Il centrocampista potrebbe far spazio ad un nuovo acquisto

Manca sempre meno alla fine del calciomercato e all’inizio di campionato, con i bianconeri che hanno bisogno di ultimare la rosa prima della sfida con l’Udinese. In attesa di capire come finirà lo scambio Lukaku-Vlahovic, in casa Juventus si pensa al centrocampista considerato che ad Allegri serve un calciatore a metà campo che possa dar geometrie ed equilibrio, cosa che è mancata lo scorso anno.

Per un calciatore che arriva c’è sempre uno che parte però perchè i bianconeri rischiano di perdere Manuel Locatelli, centrocampista che ha mercato in Turchia. E proprio di questo ha parlato l’ex ds del Napoli, Giuntoli al canale turco Sports Digitale: “Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dal Fenerbahçe per Locatelli, niente da fare”.