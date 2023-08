Pazza Inter anche nel pre-campionato | Contro l’Egnatia finisce 4-2

Finisce qui l’ultima amichevole del precampionato dell’Inter. Dopo esser passati in svantaggio grazie alla rete di 6′ Duamena, i nerazzurri hanno pareggiato i conti grazie a Barella che al 55′ ha rimesso le cose in parità. Non è finita qui però perchè l’Inter si è fatta trovare ancora una volta impreparata e al 68′ è andata ancora sotto grazie al rigore di 68′ Medeiros. L’Inter non si arrende però e prima riapre la gara con Lautaro Martinez e poi mette la freccia grazie ancora al Toro che porta i nerazzurri sul 3-2. Chiude i conti al 90′ una rete di Stabile, lanciato da Simone Inzaghi.