Calciomercato Juventus, Icardi a Torino per Pjanic

Calciomercato Juventus Icardi Pjanic | “Al momento si tratta solamente di pour parler, sondaggi, schermaglie ma due elementi sono praticamente certi: la Juventus vuole

Mauro Icardi e il Paris Saint-Germain è tentato da Miralem Pjanic”. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione oggi in edicola di Tuttosport.

Mercato Juventus, i dettagli della trattativa

L’idea che potrebbe infiammare il calciomercato quando l’emergenza coronavirus sarà alle spalle, sempre secondo il quotidiano sportivo di Torino, è stata partorita in gran segreto dal Direttore Generale del club di Al-Khelaifi Leonardo ed è riassumibile in uno scambio alla pari tra il centravanti argentino e il centrocampista bosniaco con possibile aggiunto come cadeau di De Sciglio. Il valore dei due calciatori è simile, 70 milioni Icardi, 68 Pjanic. Prima che il baratto vada in porto conclude Tuttosport, tuttavia, è necessario che il Psg provveda al riscatto del cartellino dell’argentino dall’Inter.

Il costo dell’operazione

Operazione per la quale il club di Steven Zhang tifa con forza considerando che l’incasso per Maurito rappresenta un sesto dei ricavi complessivi del bilancio che andrà in chiusura il 30 giugno 2020. Da sottolineare che ci sarebbe un surplus di 15 milioni nel caso in cui Icardi venga trasferito ad una squadra italiana ma qui si rientra nel campo delle clausole contrattuali che possono essere aggirate con plusvalenze e scambi, occhio in questo caso al destino di Matuidi e Higuain. Da sottolineare infine che la partenza di Pjanic in casa Juventus viene considerata un male minore soprattutto in virtù della crescita esponenziale del rendimento di Rodrigo Bentancur destinato per anni ad essere il padrone del centrocampo della Vecchia Signora.