Calciomercato Juventus, il City fa il prezzo: i bianconeri provano a negoziare

Riflessioni sull'obbiettivo per la difesa

La Juventus pensa a un difensore della Premier per rinforzare il proprio reparto arretrato. Con il possibile addio di Bonucci i bianconeri sono quasi obbligati a prendere un centrale. L’ultima idea della coppia Giuntoli-Manna porta a Manchester sponda City. Si tratta di Aymeric Laporte che potrebbe giocare sia come centrale di sinistra in una difesa a tre oppure nei due centrali di una difesa a quattro.

Richiesta alta da parte dei Citizens

Il club inglese, però, ne fa una valutazione considerata alta da parte dei bianconeri. Per lo spagnolo, infatti, il City chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire. La Juve è comunque disposta a trattare e solo a cifre inferiori i bianconeri sarebbero disposti ad acquistare Laporte.