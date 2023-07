Calciomercato Juventus, Vlahovic può partire | Giuntoli detta le regole

Dusan Vlahovic rimane al centro dell’attenzione mediatica che gravita attorno al mondo Juventus. Dopo un’annata senza trofei e con la piena consapevolezza di non aver convinto del tutto i tifosi bianconeri, l’attaccante serbo, dopo la rivoluzione societaria partita a novembre 2022, non è più ritenuto un incedibile.

Calciomercato Juventus, Vlahovic parte ad una condizione

Stando alla comunicazione odierna de Il Messaggero, l’ex bomber della Fiorentina potrebbe lasciare la Juventus già in questa sessione di mercato, ma solo ad una condizione. Per far sì che la dirigenza della Vecchia Signora privi Massimiliano Allegri del suo attaccante titolare, servono almeno 70 milioni di euro, all’incirca la cifra sborsata alla Fiorentina a gennaio 2022. L’interesse maggiore per il numero 9 sembrerebbe quello del Chelsea, che però deve prima liberarsi del nodo Lukaku al quale proprio i bianconeri potrebbero presentare un’offerta.