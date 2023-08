Calciomercato Juventus, il difensore verso l’Olanda | Ecco di chi si tratta

Sirene olandesi per Leonardo Bonucci

Galasso: “Bonucci piace all’Ajax”

Il giornalista di Tuttosport, Roberto Galosso, ospite a TV Play, ha parlato del mercato in uscita della Juventus, toccando i punti chiave e la posizione della società rispetto agli addii di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Partendo proprio da questi due, il giornalista ha dichiarato: “Federico è meno vicino all’addio rispetto a Vlahovic, ma tutti i calciatori della Juventus sono cedibili”

Tuttavia, un argomento importantissimo è quello riguardante il futuro di Leonardo Bonucci, non più nei piani della società e dell’allenatore, e un probabile interessamento dell’Ajax. Ecco le sue parole: “Bonucci è stato proposto all’Ajax che ora sta valutando, lui ha aperto alla soluzione olandese e ad un contratto annuale per arrivare all’Europeo del 2024 dopo una stagione di un certo tipo, cosa che non potrebbe accadere a Torino”