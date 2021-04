Calciomercato Juventus

L’arrivo di Donnarumma alla Juventus dovrebbe anche definire il futuro di Wojciech Szczesny. Al di là del valore internazionale di entrambi, se l’inserimento del rossonero ha senso sul piano anagrafico, c’è da stabilire la situazione in termini di bilancio. Il polacco ha 30 anni e sul mercato andrà sempre di più a scendere il prezzo. Quale potrebbe essere il miglior futuro del portiere?

Calciomercato Juventus, il futuro di Tek

Il contratto che lega Szczesny alla Juve dura fino al 2024, ma questo non gli impedirà di poter finire sul mercato in caso di approdo di Gigio a Torino. Che dipenda o meno da un periodo di diversa serenità rispetto al solito, l’ultimo periodo ha portato qualche macchia sulla stagione di alto livello del portiere bianconero. Purtroppo sono periodi che capitano in un mestiere in cui l’errore si paga caro più che in altri. L’addio a Tek potrebbe essere difficile solo perché sul mercato non c’è tanta richiesta di portieri, almeno in Europa. Le migliori squadre europee sono a posto, quindi, con queste premesse, quali potrebbero essere le destinazioni per Szczesny? Sono anni che non mancano gli estimatori, ma al momento non c’è esattamente l’imbarazzo della scelta. La miglior offerta potrebbe, probabilmente, arrivare dal Borussia Dortmund, o forse il Tottenham se si rivelasse praticabile la pista di Lloris al Psg.