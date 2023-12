La Juventus è determinata ad acquisire un centrocampista durante la prossima finestra invernale di mercato, con mister Allegri che si trova con poche opzioni a disposizione, complici soprattutto le assenze di Pogba e Fagioli. Il Ds dei bianconeri Giuntoli è al lavoro e sta esplorando opzioni economiche come il centrocampista Phillips, escluso dal progetto del Manchester City. Il centrocampista desidera avere maggior spazio in vista di Euro2024, e potrebbe arrivare in prestito semestrale. Tuttavia, la Juventus non esclude investimenti più significativi in caso di cessioni, con l’interesse persistente per Sudakov dello Shakhtar Donetsk o Koopmeiners dell’Atalanta, anche se quest’ultimo richiederebbe un budget considerevole.

Calciomercato Juventus, Giuntoli a lavoro per un centrocampista

Phillips sembrerebbe dunque l’acquisto più fattibile nel breve termine, poiché l’Atalanta difficilmente si libererebbe a gennaio di Teun Koopmeiners, essendo egli considerato un pilastro da Gasperini. Per quel che concerne Sudakov, la situazione è più complessa. Il cartellino del calciatore si aggira intorno ai 20 milioni, cifra che la Juventus potrebbe sborsare a gennaio solo in caso di cessioni. Tra queste rientrerebbero quelle di Iling, Soulé e Yildiz, con particolare attenzione sul primo, ambito anche dalla Premier League. Da vedere dunque come la Vecchia Signora si muoverà per rinforzare il proprio reparto mediano.