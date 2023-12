La Juventus ha bisogno di un colpo in mezzo al campo e qualcosa proverà a fare già nella sessione di mercato invernale. Giuntoli e Manna, però, pensano già a possibili occasioni di calciomercato per l’estate 2024. Secondo quanto rivelato dalla Rai a 90° minuto, i bianconeri starebbero pensando a un acquisto da capogiro per la mediana.

Allegri spera nel colpo dal Real Madrid

Massimiliano Allegri vorrebbe un giocatore in grado di alzare la qualità a centrocampo e nelle ultime ore è uscito fuori il nome di Toni Kroos. Il tedesco ha il contratto in scadenza il prossimo giugno con i Blancos ma l’unico dato che non convince è la carta d’identità che il 4 gennaio 2024 reciterà 34 anni. Giuntoli avrebbe, nel frattempo, contattato il procuratore per richiedere informazioni.