Come riporta la Gazzetta, ieri sera l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha elogiato la partita di McKennie e di Dusan Vlahovic, terminata a causa dei crampi: “Vlahovic ha fatto una bella partita, ha dominato gli avversari. È uscito per crampi, vuol dire che ha lavorato molto e ha fatto una partita fisica. Io gli chiedo di andare forte, ha tenuto botta dietro e su di lui Juan Jesus ha fatto un grande intervento, direi pure straordinario”.

Il possibile rientro di Weah

Intanto per la trasferta a Marassi di venerdì contro il Genoa, Allegri dovrebbe recuperare anche Timothy Weah, assente a causa di una lesione di basso grado al semitendinoso della coscia destra rimediata durante la partita contro il Verona ad ottobre. Un’opzione in più in vista delle ultime tappe del 2023 e dell’inizio di gennaio, quando riaprirà il mercato e Max ritroverà in squadra anche Mattia De Sciglio, out dopo l’intervento al crociato.