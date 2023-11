Il mercato di gennaio è sempre più vicino. La Juventus guarda al presente e vuole rinforzarsi per quanto riguarda la lotta allo scudetto. La società bianconera e Massimiliano Allegri mantengono al contempo la propria attenzione sui giocatori di talento sparsi per l’Europa.

Juventus | I possibili colpi del prossimo mercato

La Juventus continua a pensare allo scudetto, in quanto è una possibile candidata alla vittoria di quest’ultimo. Tuttavia, come riferito da TuttoJuve.com, la squadra allenata da Allegri ha bisogno di rinforzarsi e starebbe pensando al centrocampista ucraino dello Šachtar Donetsk Georgiy Sudakov, come valida alternativa a Domenico Berardi. Un altro nome importante è anche quello del centrocampista francese Kouadio Koné, il quale è attualmente in forza al Borussia Dortmund, nel caso non dovesse arrivare Kalvin Phillips dal Manchester City.