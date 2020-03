Il bomber inglese vuole il salto di qualità. La Juventus studia il colpo

Calciomercato Juventus Kane | Come nei giorni passati è ancora Instagram a scatenare ipotesi di mercato alquanto suggestive in orbita Juventus. Dopo il video di Pogba, questa volta è il turno del Bomber del Tottenham, Harry Kane. In una video intervista su Instagram da parte del ex centrocampista del Liverpool, Jamie Redknaap, Kane ha candidatamente ammesso che potrebbe lasciare gli Spurs. Il centravanti Inglese non ha mascherato di provare un forte attaccamento per la sua squadra, ma ha anche sottolineato la necessità di fare un deciso salto di qualità nella sua carriera.

Calciomercato Juventus Kane – Come arrivare al bomber del Tottenham

Dopo quest’annata non particolarmente brillante degli Spurs si prospetta dunque l’addio di Harry Kane. La Juventus non ha mai nascosto di vedere di buon occhio la possibilità di portare a Torino uno dei migliori centravanti in circolazione. L’affare sembra agirarsi sui cento milioni di euro e Paratici sta già studiando come rendere possibile l’acquisto. Nel momento in cui la Juventus punterà decisa sull’Inglese il primo ad essere ” sacrificato ” sarà Higuain, il cui ingaggio pesa in maniera significativa sui conti della vecchia signora. Un’altra opzione per rendere l’affare praticabile è inserire una contropartita tecnica sostanziosa nell’affare. Prende quota l’inserimento dell’affare del centrocampista Matuidi, giocatore gradito a Mourinho e che andrebbe a colmare il futuro gap derivante dalla sempre più probabile cessione di Ndombele al Barcellona.

La concorrenza nell’affare Kane

Obiettivo primario del prossimo calciomercato della Juventus dunque. La società bianconera è a conoscenza che per portare il britannico a Torino sarà necessario un notevole esborso economico. Kane è stato individuato come perfetto partner di reparto di Cristiano Ronaldo con cui formerebbe una coppia davvero ben assortita. Sono tanti però i concorrenti alla finestra pronti a scatenarsi per accaparrarsi Kane: