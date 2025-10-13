Calciomercato Juventus, Kessie resta nel mirino di Comolli

Novità per il mercato delle Juventus. Come riporta Calciomercato.com, il centrocampista ivoriano potrebbe tornare in Serie A già da questo gennaio.
Juventus, l’ingaggio di Kessie
Dunque, il classe ’96 resta una delle profili più seguiti dalla Vecchia Signora. Insieme a Milinkovic-Savic, Kessie è il nome più in auge in questo problema, ma resta il problema dell’ingaggio. L’ex Milan – in scadenza con l’Al-Ahli – ha uno stipendi di circa 15 milioni a stagione. Una cifra scomodo per le casse della Juventus, motivo per cui Kessie potrà trasferirsi a Torino solo a seguito di un taglio al suo ingaggio attuale. Per adesso però l’operazione resta nel campo delle ipotesi, non resta che aspettare i prossimi mesi per comprendere la fattibilità dell’operazione.