Calciomercato Juventus, la Premier punta il giovane centrocampista

I talenti della Juventus cominciano a essere attenzionati dai club importanti: non solo Chiesa e Vlahovic, ma adesso a essere seguito con interesse è anche un altro prodotto del vivaio bianconero, ovvero Nicolò Fagioli.

Calciomercato Juventus, la Premier punta Fagioli: i bianconeri non cedono

Come riportato da calciomercato.com, Fagioli ha fatto così bene che su di lui ha acceso i riflettori la Premier League, considerata da molti il campionato più importante al mondo. In queste settimane c’è stato un sondaggio di un club inglese, che ha bussato alla porta per capire se ci fossero margini per una trattativa. La risposta dei bianconeri è che per la Juve il talento di casa non si tocca. Fagioli farà parte della rosa di Massimiliano Allegri anche nella prossima stagione.