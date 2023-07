Calciomercato Juventus, Allegri vuole il centrocampista: serve cedere

Valutazioni in corso per l'ex Milan

La Juventus vuole rifarsi il look dal centrocampo in avanti con diversi giocatori che restano col punto di domanda. I bianconeri vogliono rinforzare la propria mediana e per farlo il colpo da novanta è Franck Kessie. Allegri ha espressamente chiesto un giocatore con le caratteristiche dell’ivoriano e vedremo se Giuntoli riuscirà ad accontentarlo.

Zakaria e Mckennie aprono le porte a Kessie

Per poter concludere l’acquisto del centrocampista, la Juventus avrebbe bisogno di cedere gli esuberi in quella zona del campo. Il West Ham vuole Zakaria ma non alle cifre richieste dai bianconeri mentre per Mckennie ancora nessuno ha fatto offerte ufficiali. Il prezzo del cartellino di Kessie si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.