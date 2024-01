Calciomercato Juventus, l’Al Ettifaq non vuole privarsi di Henderson: le ultime

Nelle ultime ore è emerso il nome di Jordan Henderson come potenziale rinforzo a centrocampo per la Juventus in questa finestra di gennaio. Però, secondo il Daily Mail, il club saudita, l’Al Ettifaq, proprietario del suo cartellino, non vorrebbe privarsi di lui dopo pochi mesi dal suo acquisto e dopo aver puntato sul giocatore offrendogli uno stipendio annuale da 12 milioni di euro netti. Oltre alla Juve, anche l’Ajax sarebbe sulle tracce di Henderson.

Calciomercato Juventus, si complica l’arrivo di Henderson

Nelle scorse ore il tecnico dei Lancieri olandesi, John van’t Schip, ha parlato della possibilità che Henderson lasci a gennaio l’Arabia Saudita. Ecco le sue parole: “Ci sono discussioni serie che stiamo tenendo con Henderson, ha ancora delle cose da sistemare in Arabia Saudita. Potrebbe essere un innesto interessante, non è un segreto che ci piacciano certi tipi di giocatori, dai quali anche i compagni di squadra possono trarre dei benefici”.Tuttavia, l’Al Ettifaq non sembra intenzionata a lasciarlo andare, avendo effettuato un investimento importante.