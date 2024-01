Calciomercato Juventus, Giuntoli non molla Henderson: il punto

Questo è il primo mercato gestito dall’era Giuntoli. Il dirigente ex Napoli ha già messo a segno due acquisti come Djalò e Adzic ma vorrebbe regalare ad Allegri un colpo in mezzo al campo per poter competere fino alla fine per lo scudetto. Il colpo per gennaio potrebbe chiamarsi Jordan Henderson per dare quella leadership al centrocampo bianconero.

Un club si inserisce per l’inglese

Pur di lasciare l’Arabia, il capitano ex Liverpool sarebbe disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio. Il 33enne, però, ha due proposte: quella della Juventus e quella dell’Ajax. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club olandese sarebbe pronto a fare sul serio per portare il centrocampista ad Amsterdam.