La Juventus è sul punto di chiudere la trattativa per portare a Torino il centrocampista della Nazionale inglese Kalvin Phillips. Il classe 1995 sembra propenso ad accettare la nuova destinazione dopo esser stato tagliato dal City in maniera abbastanza brusca da Guardiola. I bianconeri hanno necessità di rinforzare il centrocampo dopo le vicende che hanno visto protagonisti Pogba e Fagioli. La Vecchia Signore sembra, quindi, aver individuato nell’ex Leeds il giocatore adatto per Massimiliano Allegri.

Phillips, richieste garanzie in vista degli Europei

Il centrocampista del Manchester City è attualmente un giocatore della Nazionale, per questo l’ultimo e unico ostacolo alla trattativa sembrerebbe essere solo la richiesta di garanzie da parte del giocatore. Come riportato da tuttojuve.com, Phillips ha richiesto delle garanzie di tipo tecnico: l’inglese vorrebbe essere subito titolare e non rischiare così la convocazione per Euro2024. Vedremo se Giuntoli e Allegri saranno disposti ad accontentarlo e se si dovrà eventualmente ritornare a cercare altrove.