La disfatta in Champions League e il desiderio di riscatto. La Juventus potrebbe salutare il suo uomo migliore per far spazio a uno dei migliori attaccanti in circolazione.

Stando a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, la Juventus sarebbe intenzionata ad acquistare Erling Haaland. Gli 80 milioni di euro di clausola presenti sul contratto del norvegese non spaventano affatto la Vecchia Signora che potrebbe fare un’operazione simile a quella di De Ligt: acquistarlo per poi rivenderlo a una cifra raddoppiata.

La rifondazione passa dalla cessione dei giocatori più avanti con gli anni e che potrebbero finanziare il progetto rinascita. I due nomi in uscita, quelli che spiccano tra gli altri, Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci.

Calciomercato Juventus, l’erede di CR7 lo porta Raiola: super colpo

La Juventus non è l’unica squadra interessata ad Haaland, ma i buoni rapporti con Raiola possono indurre il giocatore ad accettare la pista italiana, anche se non andrebbe letta come la sua ultima tappa in carriera. La Serie A può garantirgli il salto di qualità di cui ha bisogno per elevarsi a giocatore più forte degli ultimi anni.

La clausola non spaventa la Juventus, ma per l’ingaggio bisogna discutere e trovare un accordo che possa accontentare entrambe le parti. È atteso nei prossimi giorni un nuovo contatto tra la dirigenza bianconera e Mino Raiola per un supplemento di discussione.