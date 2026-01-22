Il calciomercato Juventus potrebbe assistere alla chiusura di un grande affare a breve. La Juve vuole Mateta e l’attaccante vuole giocare in bianconero. Tutto potrebbe concludersi nel migliore dei modi in questa settimana. Il giocatore ha chiesto il via libera al Crystal Palace che continua a fare muro.

Il Crystal Palace non vuol lasciar partire a stagione in corso il francese a meno di una famosa offerta irrinunciabile che non è certo arrivata dalla Juventus. Il club torinese, al momento, ha proposto: prestito oneroso da 2,5 milioni di euro più obbligo di riscatto da 30,5 milioni legato alla qualificazione della Juve in Champions. D’altra parte, gli inglesi, chiedono maggiori garanzie sul riscatto.

Mentre nei giorni scorsi sembrava più un tira e molla con la Juve, oggi il club si ritrova a fare i conti anche con la volontà del giocatore che ha espresso chiaramente la volontà di andare via e ha già chiesto due volte la cessione. Inoltre, il giocatore, ha anche precisato che non verranno prese in considerazioni mete come l’Arabia Saudita, ma ha intenzione di restare in Premier League o di passare in Serie A. Al momento resta la possibilità di un trasferimento in bianconero oppure passare all’Aston Villa, la cui offerta però è più bassa anche se hanno inserito una contropartita tecnica.