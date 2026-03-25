Il calciomercato Juventus si arricchisce di uno scenario importante in vista della sessione estiva. I bianconeri si inseriscono corsa per l’arrivo di Leon Goretzka a parametro zero. La situazione sul futuro dell’esperto e talentuoso centrocampista tedesco diventa sempre più interessante.

Calciomercato Juventus, sogno Goretzka per la mediana

Leon Goretzka è in scadenza con i tedeschi (giugno 2026) non avendo rinnovato, si prepara al grande addio al Bayern Monaco. In otto anni con la maglia dei bavaresi, il centrocampista ha vinto di tutto: dal triplete del 2020 alle sei Bundesliga, oltre a Coppe e Supercoppe varie, sempre da protagonista. Il suo contratto con il Bayern scade a fine stagione, i tedeschi non hanno avviato contatti per un rinnovo, in realtà avrebbero già pronto un “giovane” sostituto.

Il centrocampista, 31 anni, sul quale Kompany continua a fare affidamento ricevendo in cambio ottime prestazioni, andrà via sicuramente. Su queste basi, tante squadre si sono già fatte avanti. Dalla Serie A Tim, in pole ci sono Milan e Juve. L’interesse per il tedesco nasce non solo per arricchire la propria rosa con un giocatore di esperienza e di livello tecnico alti, ma chi se lo assicurerà non dovrà dunque sborsare un euro per il suo cartellino.

Sicuramente bisognerà pensare anche allo stipendio, attualmente il centrocampista, in Germania, guadagna 7 milioni netti a stagione e questo vuol dire che comunque Juventus e Milan dovranno riconoscergli un contratto da big e dunque da giocatore tra i più pagati della rosa.