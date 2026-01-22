Calciomercato Juventus, Ottolini a Istanbul per En-Nesyri

Il 28enne appena tornato dalla finale di Coppa d’Africa persa contro il Senegal è entrato nel mirino dei bianconeri ed è anche diventato l’obiettivo primario per il mercato della Juventus di questo inverno. La sterzata finale è arrivata dopo lo stallo con Mateta e il Crystal Palace. Alla Continassa c’è necessità di trovare un sostituto a Dusan Vlahovic che, oltre ad essere infortunato, a fine stagione lascerà Torino. I bianconeri partono con l’offerta con un prestito con diritto di riscatto. Per ora si discute su un prestito oneroso da 5 milioni di euro più diritto di riscatto a 19 milioni e ulteriori 3 milioni di bonus.