Calciomercato Juventus

La Juve continua a testare terreno per il prossimo calciomercato. I bianconeri hanno puntato l’obiettivo su Pau Torres, spagnolo 24enne del Villarreal. Il difensore si è fatto notare durante questa stagione e potrebbe arrivare in Serie A. La Juventus però non avrà campo libero, il Napoli è pronto all’agguato, ha intenzione di portare il mancino centrale nella formazione partenopea.

Calciomercato Juventus, interesse per Pau Torres, conteso anche con il Napoli

La Juventus perderà qualche pedina in linea difensiva e la soluzione sarebbe quella di portare Pau Torres al centro della difesa. Mentre il Napoli, a breve, così come annunciato da mesi, dirà addio a Maksimovic. Il vero problema è anche l’ingaggio del giovane spagnolo: 50 milioni di euro. Per il Napoli potrebbe essere un limite, ma potrebbe cercare qualche soluzione alternativa, così come la Juventus che, a sua volta vedrà partire alcuni giocatori che, con le entrate che arrivano potrebbe fare un buon investimento. Le due squadre attendono il finale di stagione per capire le proprie sorti e come orientare il proprio calciomercato. Tra pochi giorni, con entrambe qualificate alla prossima Champions, Potrebbe partire la “guerra” tra le due società italiane per aggiudicarsi il difensore centrale.