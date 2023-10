In casa Juventus, dopo aver sistemato la questione rinnovo con Federico Gatti e Nicolò Fagioli che, nonostante la squalifica di un anno firmerà un accordo fino al 2028, si monitora la situazione contrattuale di Dusan Vlahovic.

Il rinnovo per evitare l’addio

L’attaccante della Juventus classe 2000, hai il contratto in scadenza nel 2026. Ma come riporta “Eurosport“, la società starebbe pensando di prolungare l’accordo fino al 2027 o al 2028. Facendo così, si eviterebbe l’addio in estate, ma soprattutto, i bianconeri potrebbero abbassare l’ammortamento del suo ingaggio.

Anche il calciatore così, potrebbe riacquistare tranquillità e concentrarsi totalmente sul campo, per raggiungere gli obbiettivi sia personali che del club.