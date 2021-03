Juventus, Pirlo chiede un centrocampista del Porto

L’allenatore della Juventus è rimasto stregato dal classe 1992, Sérgio Oliveira. E’ il nome nuovo per la prossima estate

La Juventus di Andrea Pirlo è stata nuovamente eliminata agli ottavi di finale della Champions League. I bianconeri escono ridimensionati, mentre il Porto si conferma come una delle squadre rivelazione della competizione. La dirigenza bianconera deve fare i conti con l’ennesima eliminazione anticipata e per la prossima stagione potrebbe andare incontro ad una piccola rivoluzione. Naturalmente la cessione di Cristiano Ronaldo è il punto centrale visto che la Juventus deve decidere il futuro del portoghese anche per via delle gravi condizioni economiche che la pandemia ha portato. Verranno fatti innesti mirati, in quasi tutti i reparti. La difesa è da ringiovanire, mentre in attacco serve un’altra punta. Il reparto da perfezionare con la massima attenzione è il centrocampo. Al momento i giocatori in quel reparto hanno deluso le aspettative, l’unica sorpresa è stata Weston McKennie. Il brasiliano Arthur, invece, non ha potuto dare continuità alle sue prestazioni a causa dei continui acciacchi fisici. Inevitabilmente in estate si interverrà per trovare un rinforzo che possa alzare il livello della mediana.

Calciomercato Juventus, Pirlo stregato da Sérgio Oliveira

L’eliminazione in Champions League a discapito del Porto, però, ha permesso alla Juventus di vedere da vicino un giocatore apprezzato da mezza Europa: Sérgio Oliveira. Secondo quanto riferito da todofichajes, Pirlo avrebbe chiesto alla società il calciatore portoghese per la prossima stagione. Il classe 1992 sta disutando un’annata di altissimo livello e in campionato ha totalizzato 21 presenze e messo a referto 10 gol e 4 assist. Bottino di altissimo livello anche in Champions visto che il 28enne ha segnato 5 reti in 7 apparizioni. Il centrocampista ha ancora 4 anni di contratto e il Porto per la cessione chiede almeno 30 milioni. La cifra è destinata a crescere qualora le prestazioni del portoghese dovessero continuare ad avere un certo standard. La Juve ci pensa, Sérgio Oliveira piace e non poco.