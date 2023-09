Calciomercato Juventus, Pogba pronto al rientro: e c’è l’incontro con Pimenta

“Pogba? “Fiuuu”, non si è rotto! E per il contratto pronto incontro con Pimenta”. E’ questo quanto svelato da Tuttosport, che spiega come il centrocampista della Juventus dopo il sospiro di sollievo sarà convocato da Allegri in vista della partita contro la Lazio.

Juventus, mese chiave per Pogba

E non è finita qui perché entro la fine di settembre ci sarà un incontro con Pimenta, procuratore del calciatore considerato che ad oggi il calciatore guadagna 8 milioni di euro netti a stagione e si proverà a ridiscutere l’ingaggio.